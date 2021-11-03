Запрет необходим из соображений национальной безопасности Украины, объясняет автор петиции.

Известный общественный активист и популярный политический YouTube-блогер Сергей Стерненко создал петицию с предложением запретить въезд на территорию Украины гражданам страны-агрессора России.

Соответствующий документ появился в доступе на сайте Офиса президента.

Стерненко пояснил, что запрет необходим из соображений национальной безопасности в условиях вооруженной агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

"Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", – говорится в тексте петиции.

Читайте такжеВ Черновцах "антивакцинаторы" вышли на пикет под ОГА (фото)Документ появился на сайте 2 ноября и за сутки набрал уже 10 837 голосов (по состоянию на 15:00 3 ноября) из 25 тысяч необходимых. Всего сбор голосов продлится еще 91 день.

Сейчас в Украине уже существуют ограничения на въезд для россиян, однако они касаются только тех граждан, которые незаконно посещали аннексированный Крым, оккупированный Донбасс, участвовали в незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" или открыто поддерживали вооруженную агрессию России против Украины.

Ранее с предложением запретить гастроли в Украине всех российских исполнителей обращался украинский продюсер Игорь Кондратюк.

После того, как инициатива Кондратюка набрала необходимое количество голосов, президент Владимир Зеленский переадресовал ее в СБУ и СНБО.

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Автор: Яна Ставская