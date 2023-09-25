Это будет зависеть от поддержки общества и обстоятельств в стране.

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не знает, будет ли президент Владимир Зеленский баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах.

"Ну, вы знаете, это был очень сложный вопрос для меня. Знаете, даже когда он баллотировался впервые, я не до конца это поддерживала... Но если он будет баллотироваться снова, если он будет баллотироваться во второй раз, если он решит, что это необходимо, ну, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Уже не так страшно, как было впервые", - цитирует ее издание The Hill.

По словам Зеленской, она считает, что определенным фактором в решении президента может быть текущая ситуация в стране и способность организовать свободные и честные выборы.

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"Это также будет зависеть от того, будет ли он нужен нашему обществу как президент, если он почувствует, что украинское общество больше не будет желать его на должности, он, вероятно, не будет баллотироваться. Но я поддержу его, какое бы решение он ни принял", – подчеркнула первая леди.

Новый президентский срок Зеленского

В 2021 году глава государства утверждал, что не принял решение о второй срок и будет смотреть на наличие поддержки общества.

После начала полномасштабной войны Зеленский признался, что не сожалеет, что баллотировался на пост президента.

По данным американского публициста Криса Уиппла, на Зеленского было совершено (или планировалось поступить) по меньшей мере 12 попыток убийства. В ОП подтвердили не менее 10 покушений.

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