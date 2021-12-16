Михаил Федоров заверил, что посчитать украинцев смогут уже в следующем году.

Перепись населения в Украине будет проходить в несколько этапов. Украинцы смогут поучаствовать в переписи как онлайн, так и оффлайн.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью BBC News. Украина.

По его словам, всего несколько этапов переписи населения:

первый этап – верификация данных в базовых реестрах;

второй этап – онлайн перепись – украинцы смогут зарегистрироваться на портале и заполнить информацию, которой нет в реестрах. Информация, которая есть в реестрах, подтянется автоматически;

третий этап – оффлайн перепись – интервьюеры будут ходить по дома и заполнять анкеты.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, почему в "Дие" иногда "исчезают" документыМинистр заверил, что такая перепись будет дешевле, чем планировалось, а это 5-6 миллиардов гривен. При этом он отметил, что перепись украинцев пройдет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка, чтобы результаты были максимально качественными.

Федоров считает, что перепись населения можно провести в 2023 году - через полгода.

Перепись населения в 2023 году - что известно

Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году, согласно которой в нашем государстве проживало 48 млн 457 тыс. человек.

Кабинет министров в 2019 году организовал электронную перепись населения, по результатам которой по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине было 37 млн 289 тысяч 300 человек (эта цифра не включает население Крыма и оккупированных территорий Донбасса).

В Минцифре активно изучают опыт других стран в проведении переписи. Так, недавно украинская делегация встречалась с топ-менеджментом компании Apple в США и обсуждала возможность сотрудничества по переписи населения, используя их наработки.

Читайте такжеЗеленский рассказал о запуске в Украине э-переписи населенияВ свою очередь министр финансов Сергей Марченко заявил, что в государственном бюджете на 2022 год предусмотрены средства на перепись населения в 2023 году.

30 ноября президент Владимир Зеленский заявил о подписании Меморандума о сотрудничестве между Министерством цифровой трансформации с корпорацией Apple в рамках проведения переписи население Украины.

9 декабря стало известно, что программу переписи населения Украины в 2023 году уже одобрили. Украинцам подготовят более 50 вопросов.

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Автор: Анастасия Горбачева