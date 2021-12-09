Ответы на вопросы дадут возможность охарактеризовать в полной мере условия жизни украинцев.

Программу переписи населения Украины в 2023 году уже одобрили. Украинцам подготовят более 50 вопросов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики в Facebook.

"Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения", - указано в сообщении.

Читайте такжеГордилась тем, что не украинка: в киевском лицее учительницу наказали за нарушение языкового закона (видео)Вопросы будут касаться:

демографической характеристики - возраст, пол, место рождения и прочее;

этнического происхождения, языка и гражданства;

образования;

источников дохода;

занятости;

миграционной активности;

статуса инвалидности;

жилищных условий.

Отмечается, что ответы на подобные вопросы дадут возможность охарактеризовать в полной мере условия жизни украинца и его роль в экономике, семье и обществе в целом.

Перепись населения в 2023 году - что известно

Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году, согласно которой в нашем государстве проживало 48 млн 457 тыс. человек.

Кабинет министров в 2019 году организовал электронную перепись населения, по результатам которой по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине было 37 млн 289 тысяч 300 человек (эта цифра не включает население Крыма и оккупированных территорий Донбасса).

Читайте такжеЛьвовянин получил многотысячный штраф за отсутствие паспорта на улицеВ Минцифре активно изучают опыт других стран в проведении переписи. Так, недавно украинская делегация встречалась с топ-менеджментом компании Apple в США и обсуждала возможность сотрудничества по переписи населения, используя их наработки.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко заявил, что в государственном бюджете на 2022 год предусмотрены средства на перепись населения в 2023 году.

30 ноября президент Владимир Зеленский заявил о подписании Меморандума о сотрудничестве между Министерством цифровой трансформации с корпорацией Apple в рамках проведения переписи население Украины.

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Автор: Анастасия Горбачева