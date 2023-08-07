Руководитель ОП назвал ложной информацию, что на встрече в Саудовской Аравии не говорили о выводе российских войск со всей территории Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что разговоры о невыведении войск Российской Федерации из Украины - это бред и затягивание мирного процесса.

Об этом руководитель ОП сообщил в эфире информационного марафона. В частности, у Ермака спросили, действительна ли информация иностранных СМИ о том, что вопрос вывода российских войск с территории захваченной части Украины не поднимался на встрече в Джидде, и что это может быть элементом поиска компромисса.

"Это неправда. Во-первых, подчеркиваю, что главной целью саммита было обсуждение именно украинской мирной формулы. Никакие другие мирные формулы не обсуждались ни на общей встрече, ни в двусторонних форматах. Я могу сказать, что я в своем выступлении говорил о выводе войск. И я об этом несколько раз говорил на второй части, когда мы уже обменивались комментариями, репликами", - заявил Ермак.

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Также руководитель ОП подчеркнул, что об этом очень четко говорили все партнеры Украины.

"Я хочу отметить очень мощное выступление господина Плетнера (советник канцлера по вопросам внешней политики Йенс Плетнер - Ред.) из Германии, который очень четко говорил о невозможности в любом виде замороженного конфликта. Сегодня он как никто знает, как и мой коллега из Франции господин Эммануэль Бон - что все разговоры о прекращении огня без обязательно вывода всех войск с территории Украины, это бред и это является только затягиванием процесса и подготовкой к новым атакам на наши территории. Об этом очень четко все говорили", - подчеркнул Ермак.

Он также призвал не забывать, что неучастие России во встрече в Джидде стало очень мощным ударом.

"Россия не могла себе представить, что она не будет присутствовать. Эта встреча одна из самых масштабных, мощных, дипломатических встреч за последнее время. И наша позиция была с самого начала - что России в Джидде не будет", - сказал Ермак.

Руководитель ОП уверяет, что все страны единогласно придерживаются позиции поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, и имеется ввиду международно определенная граница по состоянию на 1991 год.

Состоялись мирные переговоры в Джидде - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 5-6 августа в Джидде на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике состоялась встреча по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины на основе реализации украинской формулы мира.

Всего в городе было представлено более 40 государств. Андрей Ермак сообщил, что все присутствующие засвидетельствовали преданность своих стран принципам устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств.

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