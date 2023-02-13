Чиновник отметил, что для каждого партнера Украины "нужен свой рецепт" в контексте этой дискуссии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал подробности о работе украинской команды по поводу создания специального трибунала для российских военных преступников.

По его словам, сейчас уже речь идет не о самой "идее" создания такого международного органа, а о механизмах ее реализации. Ермак заявил, что по итогам заседания рабочей группы 13 февраля, можно говорить об очевидном прогрессе в этом вопросе со стороны стран-союзников.

"Сегодня практически все они говорят о том, что готовы поучаствовать в создании трибунала. Мы обсуждаем уже не вероятность самой идеи, а конкретные механизмы создания", - подчеркнул он.

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Ермак заявил, что сейчас Украина сосредоточена на подготовке конкретных решений в рамках официального продвижения проекта о создании спецтрибунала на международных площадках.

"Под каждую страну нужно найти свой рецепт", - уточнил он.

Международный трибунал для России - предложения партнеров

Напомним, что после широкомасштабного вторжения войск РФ в Украину и фиксации массовых преступлений против украинцев, которые продолжают совершать оккупанты, Украина выдвинула идею о создании специального военного трибунала для режима Кремля, оккупантов, и всех тех, кто причастен ко вторжению в Украину.

Эту идею поддержали основные партнеры Украины. Как отметил, бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, сейчас в мире нет работающего механизма для уголовного преследования руководства РФ. Поэтому международное сообщество должно создать специальный трибунал, как это было в случае с осуждением войск СС во Вторую мировую войну. Тогда их судили на Нюрнбергском трибунале.

Эту дискуссию также поддержали Нидерланды, предложив, создать спецтрибунал на своей территории.

Четкой позицией в этом вопросе также отметилось правительство Германии. Недавно Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что на подобном суде должны вынести приговоро непосредственно лидеру РФ Владимиру Путину.

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