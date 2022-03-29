В начале переговоров к участникам обратился президент Турции.

В Стамбуле начался новый раунд переговоров Украины с Россией.

Об этом в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он опубликовал фото президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обратился с речью к участникам переговоров.

"Продолжение войны не принесет никому пользы. Восстановление мира будет полезным и для двух ваших стран, и для других. Вы как делегации несете историческую ответственность за решения, которые принимаются сегодня", - сказал Эрдоган.

Среди членов украинской делегации, которые находятся непосредственно за столом переговоров, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил свои ожидания от переговоров с Российской Федерацией в Турции.

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