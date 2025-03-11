Глава украинской делегации назвал основные темы и вопросы, на которые обратят внимание участники переговоров.

Украинская делегация прибыла в Джидду (Саудовская Аравия), где сегодня, 11 марта, состоятся переговоры с представителями США.

Об этом заявил глава украинской делегации, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", - отметил Ермак.

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Переговоры в Джидде - главное

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты и Украина готовятся к напряженным переговорам в Джидде (Саудовская Аравия), которые состоятся через десять дней после эмоциональной сцены в Овальном кабинете, когда Украина почувствовала на себе гнев Дональда Трампа.

По данным The Economist, в переговорах участвуют влиятельные представители обеих сторон. Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц, однако ключевую роль может сыграть Стив Уиткофф - доверенное лицо Трампа, который недавно встречался с Владимиром Путиным.

С украинской стороны переговоры возглавит Андрей Ермак, ближайший советник Владимира Зеленского, вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой, министром обороны Рустемом Умеровым и военным помощником Павлом Палисой. Однако у Трампа скептически относятся к Ермаку, что может осложнить диалог. При этом Зеленский в это время будет находиться в Эр-Рияде, что Киев объясняет случайным стечением обстоятельств.

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