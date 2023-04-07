В Белом доме подчеркнули, что готовность к переговорам с РФ должно определять украинское руководство.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал информацию о том, что Украина готова при определенных условиях вести переговоры с РФ относительно оккупированного Крыма, которая распространяется в СМИ.

Как сообщает "Укринформ", администрация Соединенных Штатов подтвердила, что переговоров по Украине не может быть без Украины.

"Только президент Зеленский может определить, готов ли, и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины", – заявил Кирби во время брифинга в Вашингтоне.

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Переговоры Украины и РФ: последние новости

В четверг, 6 апреля, лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили войну в Украине. Китайский лидер призвал "как можно скорее" возобновить переговорный процесс между Украиной и РФ.

Кроме того, FT опубликовало комментарий заместителя руководителя Офиса президента Андрея Сибиги, который заявил, что Украина будет готова к переговорам относительно судьбы временно оккупированного Крыма с Россией после успешного контрнаступления ВСУ, когда украинские защитники дойдут до админграницы полуострова с Херсонской областью.

Позже Сибига уточнил свои слова. Он подчеркнул, что переговоры по Крыму являются лишь вероятной опцией. В то же время цель – освобождение Крыма – остается неизменной.

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