Китайский лидер надеется, что в будущем удастся найти эффективный сценарий европейской безопасности.

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал "как можно скорее" возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией для окончания войны, которую он традиционно для КНР назвал "кризисом".

В материале издания CNN высказывание Си Цзиньпина описано следующим образом: "Китайский лидер подчеркнул: он надеется, что мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее и что можно будет найти политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности".

Си Цзиньпин выступил за мирные переговоры на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последний во время беседы заявил: "Российская агрессия в Украине нанесла удар по [международной] стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию в чувство и вернете всех за стол переговоров".

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Позиция Китая относительно войны в Украине: последняя информация

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Китай не воспринимает Украину как суверенное государство. В КНР якобы считают нашу страну частью России.

Посол Китая в ЕС Фу Цун опроверг заявление о "безграничной дружбе" Поднебесной и РФ, сделанное до войны в Украине. По его словам, это не более, чем риторика.

Как сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), Путин пытается создать антизападную коалицию. Однако его идея не получила одобрения со стороны Китая во время визита Си Цзиньпина.

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