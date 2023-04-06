Сибига подчеркнул, что это не означает, что вариант освобождения Крыма от оккупантов военным путем исключают.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина будет готова к переговорам относительно будущего временно оккупированного Крыма с Россией, если ВСУ проведут успешное контрнаступление и дойдут до админграницы полуострова с Херсонской областью.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса... Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (полуострова – ред.) нашей армией", – рассказал он в интервью Financial Times.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что Зеленский и его помощники сейчас обсуждают такой вариант сугубо для территории оккупированного Крыма.

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Издание отмечает, что этот комментарий Сибиги стал "наиболее четким заявлением о заинтересованности в переговорах с РФ" с апреля 2022 года после прекращения переговоров со страной-агрессором.

Кроме того, как пишет FT, слова Сибиги могут успокоить некоторых чиновников на Западе, которые "скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и опасаются, что любая попытка сделать это военным путем может подтолкнуть президента России Владимира Путина к эскалации войны, возможно, с применением ядерного оружия".

Деоккупация Крыма

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал 12 шагов для освобождения временно оккупированного Крыма от российских захватчиков. В частности, предусматривается создание люстрационного механизма для оценки степени вовлеченности конкретных лиц в поддержку российских оккупантов.

Между тем в самом Крыму оккупанты начали создавать оборонительные сооружения. На территории полуострова появилась целая сеть траншей и заграждений. Так, по побережью Черного моря захватчики установили противотанковые обрубки и артиллерийские установки, а также вырыли там рвы.

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