Советник руководитель ОП отметил, что в переговорах есть определенный прогресс, но в целом продвижение пока не такое, как хотелось бы украинской стороне

В переговорах с РФ есть определенный прогресс в рабочих подгруппах, но в целом продвижение пока не такое, как хотелось бы украинской стороне.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Украина настаивает на системе гарантий безопасности, в которую войдут страны, готовые предоставить эти гарантии, в том числе и в военном смысле. От этого зависит многое другое", – подчеркнул он.

По мнению Подоляка, такая система гарантий невозможна без участия прежде всего Соединенных Штатов Америки.

Советник руководителя ОП также отметил, что Украина не будет разменивать ситуативные успехи на глобальные инструменты безопасности.

"Российская сторона любит "сливать" какую-то информацию, какие-то версии с переговоров в СМИ, надеясь на то, что в нашей стране, в которой происходит открытая дискуссия, будут спекуляции, эмоции и конфликты", – отметил Подоляк.

По его словам, для Украины очень важным является вопрос территориальной целостности, поэтому такой сложный вопрос, как будущее временно оккупированного Крыма и ОРДЛО, должны решать только президенты Украины и России.

Советник главы ОП считает, что мирные переговоры начнут давать результат тогда, когда Россия осознает, что от продолжения этой войны она получит больше потерь, чем Украина.

"Чтобы это произошло, надо, чтобы наша армия эффективно действовала. А для этого нужно, чтобы наши партнеры адекватно нам помогли. Если не хотите сделать бесполетную зону, дайте нам системы ПВО, чтобы мы сами могли закрыть небо, чтобы не бомбили наши мирные города. Второе: дайте нам оружие, чтобы разблокировать такие города, как Мариуполь. Третье: нужны санкции вроде нефтяного эмбарго, максимальные ограничения по финансовым операциям и тому подобное", – пояснил он.

А пока идут переговоры о мире, РФ продолжает обстреливать жилые кварталы городов и срывать работу гуманитарных коридоров. Ранее оккупанты совершили ракетный обстрел Львова.

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