По словам президента, диджитализация является одним из важных способов борьбы с коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в течение следующих трех лет цифровизировать все государственные услуги.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский провел разговор в формате видеозвонка с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом.

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Во время беседы собеседники обсудили детали и шаги по имплементации меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и генеральным директором представительства Microsoft в Украине Яном Петером де Йонгом в этом году.

"Было отмечено, что одна из приоритетных целей властей и профильного министерства - за два с половиной года перевести все государственные услуги в онлайн и диджитализировать основные государственные процессы. Ведь это один из важных способов борьбы с коррупцией», - сообщили в Офисе президента.

«Мы действительно цифровизуем страну. Мы действительно хотим, чтобы для людей государство было очень комфортным сервисом. Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже через 15-30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа», - заявил Зеленский.

По его словам, приоритетная задача на следующий год - запустить программу Paperless.

"Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции, в течение следующих трех лет были цифровизированы и чтобы мы дошли до моей большой мечты - чтобы выборы в Украине также были трансформированы в интернет-формат",- отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что, если программа для онлайн-голосования будет разработана совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то ей украинцы будут доверять больше.

По мнению Зеленского, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинскими специалистами совместно с экспертами одной из ведущих мировых компаний, то «такой технологии люди будут доверять больше». Президент Microsoft сообщил, что новые технологии должны стоять на защите демократии.

Брэд Смит положительно оценил шаги украинских властей в направлении диджитализации услуг.

"Все это чрезвычайно полезно для украинцев. И все это на самом деле очень полезно для нас. Потому что во время привлечения к этому процессу частного и государственного секторов расширяется цифровой рынок. Это те шаги, которые могут заставить нас посмотреть в будущее и иметь большие амбиции относительно дополнительных инвестиций, которые мы можем сделать», – отметил Смит.

Диджитализация выборов в Украине

2 октября Министерство цифровой трансформации и американская технологическая корпорация Microsoft подписали меморандум о сотрудничестве, которой предусматривает совместное развитие облачных сервисов в Украине.

20 октября Зеленский во время выступления в парламенте с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины заявил, что на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в Интернете.

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Автор: Константин Гончаров