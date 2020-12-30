В Офисе генпрокурора заявляют, что отстранение Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного суда состоялось в соответствии с действующим законодательством.
Об этом говорится в разъяснении Офиса генпрокурора относительно законности указа президента.
В Офисе генпрокурора утверждают, что позиция правового департамента секретариата КСУ о том, что положения ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса не распространяются на судей Конституционного суда и не могут быть применены к ним, является необоснованной.
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Прекращение полномочий судьи КС или увольнение такого судьи с должности не охватывают вопрос его временного отстранения в связи с приобретением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления. А отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства. Порядок применения такой меры содержит как общие нормы, так и специальные, касающиеся судей, а также лиц, назначаемых президентом.
"В связи с этим президент Украины, рассмотрев ходатайство и. о. генерального прокурора об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины, принял законный указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - говорится в разъяснении
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Отстранение Тупицкого: что известно
- Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря днем на официальном сайте КСУ разместили комментарий Правового департамента секретариата Конституционного суда, в котором заявили о незаконности указа президента об отстранении председателя суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ.
- 28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.
- По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал ложные показания.
- Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод».
- Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.
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