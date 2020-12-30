В Офисе генпрокурора утверждают, что прекращение полномочий судьи КС или увольнения судьи с должности не охватывают вопрос его временного отстранения в связи с приобретением им статуса подозреваемого в совершении уголовного правонарушения.

В Офисе генпрокурора заявляют, что отстранение Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного суда состоялось в соответствии с действующим законодательством.

Об этом говорится в разъяснении Офиса генпрокурора относительно законности указа президента.

В Офисе генпрокурора утверждают, что позиция правового департамента секретариата КСУ о том, что положения ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса не распространяются на судей Конституционного суда и не могут быть применены к ним, является необоснованной.

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Прекращение полномочий судьи КС или увольнение такого судьи с должности не охватывают вопрос его временного отстранения в связи с приобретением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления. А отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства. Порядок применения такой меры содержит как общие нормы, так и специальные, касающиеся судей, а также лиц, назначаемых президентом.

"В связи с этим президент Украины, рассмотрев ходатайство и. о. генерального прокурора об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины, принял законный указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - говорится в разъяснении

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Отстранение Тупицкого: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря днем на официальном сайте КСУ разместили комментарий Правового департамента секретариата Конституционного суда, в котором заявили о незаконности указа президента об отстранении председателя суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ.

28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод».

Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

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Автор: Денис Прядко