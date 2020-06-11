"Все министры – на своих местах": Шмыгаль прокомментировал возможную отставку Кабмина

Премьер заявил о поддержке со стороны Зеленского и большинства фракции "Слуга народа".

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал слухи о возможной отставке правительства и заявил о поддержке Кабинета министров со стороны президента Владимира Зеленского и большинства фракции «Слуга народа».

Читайте такжеЗеленский теряет позиции, но остается лидером президентского рейтинга - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции на тему «100 дней правительства», отвечая на вопрос о слухах об отставке правительства, Шмыгаль сказал: «Что касается интриг, слухов о том, что кто-то уйдет в отставку, на разных политических уровнях эти слухи всегда есть... Я много уровней государственной власти прошел, и поэтому примерно ориентируюсь, как и когда, и где начинается муссирование слухов, потому что есть разные политические интересы. У многих есть политические амбиции к разным должностям и в правительстве, в частности. Этих политических интриг не лишена ни одна страна мира - они есть, это элемент большой политики. Я спокойно отношусь к слухам как слухам».

Шмыгаль заметил, что чувствует поддержку работы правительства со стороны президента и большинства фракции «Слуга народа».

«У нас сегодня, действительно, с большинством членов команды очень конструктивное сотрудничество в интересах Украины, и мы чувствуем поддержку и уверенность в тех действиях, которые мы делаем. Без этого невозможно было бы эффективно и оперативно реагировать на кризисные явления, поэтому политические игры, слухи, интриги есть - это элемент большой политики», - сказал премьер.

По его словам, работа правительства сегодня сбалансирована, и он считает, что все министры - «на своих местах».

«Мы молодое правительство - нам 100 дней. Если оглядываться назад, то ошибки есть и будут, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает, когда есть дорога и когда ты идешь, то право оступиться есть у каждого. Вопрос, чтобы это не были умышленные какие-то вещи, когда ты намеренно делаешь что-то нехорошо для своей страны», - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кабмине не исключают перенос местных выборов через карантин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram