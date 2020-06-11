В Кабмине не исключают перенос местных выборов из-за карантина

В то же время премьер-министр рассчитывает, что местные выборы состоятся в октябре, как и планировалось.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что, если в Украине будут основания для введения тотального карантина из-за эпидемии коронавируса, то местные выборы, которые запланированы на октябрь этого года, будут перенесены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции на тему «100 дней правительства».

«Средства на выборы есть, мы планируем проведение этих выборов», - сказал он и добавил, что сейчас мир живет в условиях неопределенности из-за распространения коронавируса.

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«Если будут основания в Украине для введения тотального карантинного ограничения, то, наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы, но пока мы надеемся, что мы будем управлять адаптивными механизмами по этой болезни достаточно эффективно и это даст нам возможность в октябре провести выборы» , - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября.

19 мая члены фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных выборов (праймериз) перед выборами мэра Киева и других городов.

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Депутаты предложили определить профессиональных кандидатов на должности городских голов, которые будут иметь реальные шансы победить коррумпированных городских чиновников на местных выборах этой осенью.

20 мая Зеленский заверил, что праймериз в партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоятся, и он будет поддерживать на этих выборах их победителя.

6 июня президент сообщил, что праймериз пройдут в два этапа. По его словам, кандидаты должны продемонстрировать программу - "что они собираются делать с Киевом".

На втором этапе, сказал Зеленский, партия изучит результаты социологических исследований и выберет кандидатуру, которая будет иметь больше шансов на победу на выборах мэра Киева.

В праймериз партии "Слуга народа" на выборах городского головы Киева будут участвовать народные депутаты Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

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