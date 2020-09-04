По словам министра, на каждую риторику будет словесный ответ, а на каждое действие будет уже ответ действенный.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев будет реагировать жесткими действиями на действия Беларуси, а не на ее слова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

По словам министра, посол Украины в Беларуси все еще находится после отзыва на консультациях в Киеве.

«Что касается заявлений, когда я говорил о жестких действиях, мы будем жесткими действиями реагировать на действия Беларуси, а не на слова Беларуси. Мы видим, как нагнетается, к сожалению, с белорусской стороны и с российской стороны риторика, выдвигаются какие-то совершенно фантасмагорические версии и о якобы участии Украины в расшатывании ситуации в Беларуси, что, конечно, является ложью, и фантасмагорические версии об отравлении Навального. Риторики очень много. Мы четко реагируем на эти вещи», - отметил он.

«На каждую риторику будет словесный ответ, а на каждое действие будет уже ответ действенный», - добавил Кулеба.

По его словам, когда Беларусь отдала России задержанных «вагнеровцев» - это было ключевым моментом для принятия решения о вызове посла Украины из Беларуси в Киев на консультации.

Протесты в Беларуси и обвинения в адрес Украины

В Беларуси с 9 августа после президентских выборов продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки Александра Лукашенко.

Лукашенко неоднократно подчеркивал, что ситуация в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

2 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в Беларуси дестабилизируют "экстремисты" из Украины. "Около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь", - сказал он.

В тот же день Кулеба назвал бредом и плодом больного воображения это заявление Лаврова.

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Автор: Константин Гончаров