Сергей Кислица назвал российского коллегу человеком без совести.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал своего российского коллегу Василия Небензю человеком без совести. Он отметил, что российский пропагандист "отключит вашу систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить свой телефон".

Соответствующее сообщение постпред Украины написал в Twitter после очередного заявления посла РФ о геноциде в Буче Киевской области.

Отмечается, что журналистка Ника Мелкозерова показала Небензе список жертв россиян в городах-спутниках Киева. В свою очередь российский дипломат заявил, что это "фейк", потому что "не было никаких жертв, когда Россия контролировала Бучу, и только после того, как мы ушли оттуда, киевские власти опубликовали это".

Видео дня

"Ну и ощущения", – отреагировала на ложь посла РФ Мелкозерова.

На это украинский дипломат написал: "Добро пожаловать в клуб! Вы испытали облегченную версию того, что мы должны регулярно терпеть, когда он несет чушь и ложь".

"Этот тип не имеет угрызений совести. Он отключит вашу систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить свой телефон. К счастью, он иногда убегает!" – добавил Кислица.

Россия в ООН - что известно

Представитель Российской Федерации в ООН неоднократно использовал право вето для блокировки усилий по Украине и инициатив украинских дипломатов. При этом постпред РФ в ООН неоднократно использовал свои выступления для распространения российской пропаганды.

Президент Владимир Зеленский уже призывал исключить Россию из состава постоянных членов Совета безопасности ООН. В итоге реформу Совбеза ООН поддержали США, заявив, что Москва ударила в основу Устава Организации. При этом в Турции заявили, что поддерживают лишь отмену права вето в системе Совета.

Кроме того, на одном из последних заседаний Совбеза ООН Небензя и вовсе сбежал из зала перед выступлением Кислицы. Постпред РФ потребовал от Секретариата ООН подтверждения, что он не будет проводить расследование по беспилотникам в Украине и назвал фейком сообщения о поставках иранских дронов-камикадзе России.

Вас также могут заинтересовать новости: