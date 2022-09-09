США выступают за реформу Совета Безопасности ООН, в частности в вопросе использования ее членами права вето.
Об этом заявила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет "Европейская правда".
Она заявила, что Российская Федерация как постоянный член Совбеза ООН нанесла удар по самой основе устава Организации.
"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо того, чтобы договариваться о мире", - пояснила она.
Из-за действий России США усилят инициативы по реформе Совета Безопасности ООН. Речь идет об изменении правил произнесения вето: теперь постоянные члены должны будут объяснять их Генеральной Ассамблее.
"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. Вместо этого мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", - заявила Томас-Гринфилд.
Также она сообщила о предстоящих консультациях с участием президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена "о критических вопросах о реформе Совбеза и других органов ООН".
Как сообщал УНИАН, миссия ООН "в ближайшие дни" посетит оккупированную Оленовку, где в результате взрыва 29 июля погибли 53 украинских военнопленных.