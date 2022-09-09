Российская Федерация как постоянный член Совбеза ООН нанесла удар по самой основе устава Организации.

США выступают за реформу Совета Безопасности ООН, в частности в вопросе использования ее членами права вето.

Об этом заявила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет "Европейская правда".

Она заявила, что Российская Федерация как постоянный член Совбеза ООН нанесла удар по самой основе устава Организации.

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"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо того, чтобы договариваться о мире", - пояснила она.

Из-за действий России США усилят инициативы по реформе Совета Безопасности ООН. Речь идет об изменении правил произнесения вето: теперь постоянные члены должны будут объяснять их Генеральной Ассамблее.

"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. Вместо этого мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", - заявила Томас-Гринфилд.

Также она сообщила о предстоящих консультациях с участием президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена "о критических вопросах о реформе Совбеза и других органов ООН".

Как сообщал УНИАН, миссия ООН "в ближайшие дни" посетит оккупированную Оленовку, где в результате взрыва 29 июля погибли 53 украинских военнопленных.

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