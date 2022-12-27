Также итальянское правительство решило выделить Украине дополнительных 10 млн евро помощи.

Италия рассматривает вопрос предоставления Украине систем противовоздушной обороны.

Как сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, об этом стало известно во время его разговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

"Выразил благодарность за солидарность и всестороннюю поддержку Украины. Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных 10 млн евро помощи", - отметил он.

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По словам президента, Мелони рассказала ему о рассмотрении вопроса предоставления систем ПВО для защиты украинского неба.

"Обсудили формулу мира", - добавил он.

Украинская формула мира

В ноябре на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. Она состоит из 10 пунктов, которые четко проработаны.

По словам президента Украины, мир воспринял озвученную им формулу крайне позитивно. В то же время Кремль ответил на нее эскалацией. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, российские власти не заинтересованы в проведении мирных переговоров для окончания войны.

26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство планирует провести до конца февраля 2023 года международный саммит для обсуждения "формулы мира" и завершения войны, развязанной Россией против Украины. По его словам, лучшей площадкой для проведения этого саммита могла бы стать Организация Объединенных Наций. Кулеба также отметил, что участие Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша Украина приветствовала бы.

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