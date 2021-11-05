По словам журналиста, на свои уговоры он получил отказ.

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что перед прошлыми президентскими выборами активно уговаривал пойти на них известного украинского доктора Евгения Комаровского.

В этом он признался в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению Гордона, Комаровский тогда мог получить большую поддержку среди украинцев.

"Первый человек, кого я уговаривал идти в президенты, был доктор Комаровский. Это было летом 2018 года. Потому что доктор - он красавец. И общество было готово к тому, что придет человек из народа, готово было за него голосовать. Потому что ему надоел Порошенко, как горькая редька, люди хотели чего-то нового, надоело вранье", - рассказал он.

Он также рассказал, как на уговоры отреагировал сам Комаровский.

"Мы с ним провели три раунда переговоров у нас дома, и доктор сказал: Ты понимаешь, если обо мне и моей семье начнут писать гадости, я не выдержу", - передал он ответ доктора.

Отметим, ранее Комаровский гневно "прошелся" по президенту Владимиру Зеленскому из-за удаления им поста в соцсети.

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Автор: Виолетта Орлова