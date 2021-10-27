Журналист заявил, что нынешний глава оборонного ведомства будет отправлен в отставку.

В Кабинете министров в ближайшее время произойдут кадровые ротации. По информации журналиста Дмитрия Гордона, в отставку отправят действующего министра обороны Андрея Тарана, назначив вместо него Алексея Резникова - нынешнего вице-премьера по реинтеграции.

Об этом журналист заявил в эфире канала "Украина 24".

По его данным, на место Резникова будет назначена нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Ранее она сама неоднократно намекала, что может стать министром обороны. Пребывание во главе оборонного ведомства Тарана Гордон назвал недоразумением.

"Я знаю, что министром обороны назначат Алексея Резникова, а Ирину Верещук назначат вице-премьером по вопросам реинтеграции Донбасса. Это два прекрасных назначения... Потому что Алексей Резников - блестяще подготовленный человек, я его хорошо знаю. Он прекрасно подойдет на этот пост - деятельный, умный, человечный, подготовленный, грамотный, юрист. Все, что можно хорошего сказать о человеке, я говорю об Алексее Резникове. Ирина Верещук - прекрасный политик, военный, умная женщина - все при ней. Поэтому два этих назначения власти дадут одни плюсы", - считает он.

Как ранее сообщал УНИАН, Верещук неоднократно заявлялат о готовности возглавить Министерство обороны. В частности, летом она говорила, что это решение исключительно зависит от Зеленского как Главнокомандующего. Сейчас она возглавляет подкомитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Автор: Юрий Годован