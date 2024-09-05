Рада назначила Стефанишину министром юстиции - вице-премьером по евроинтеграции

4 сентября Рада проголосовала за увольнение Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Верховная Рада Украины назначила Ольгу Стефанишину министром юстиции - вице-премьер-министром по евроинтеграции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он отметил, что за это решение проголосовали 253 народных депутата, выложив также фото табло с результатами голосования.

Увольнение министров - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее ряд министров написали заявления об отставке. Среди них, в частности вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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4 сентября ВР проголосовала за увольнение Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В тот же день парламент проголосовал за отставку Дениса Малюськи с должности министра юстиции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" отметил, что доволен работой экс-вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, а потому предлагает ее повысить и "дать больше возможностей".

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