ЕС задерживает финансирование из замороженных российских активов, пока Киев горит, - Politico

Группа экспертов в колонке для издания отмечает, что время действовать по финансированию Украины путем начисления процентов с замороженных российских активов.

Европейский союз медлит, пока Киев горит. Время для финансирования Украины истекает, и ни одна из причин бездействия блока не выдерживает критики.

Об этом в колонке для Politico пишут старший научный сотрудник Стокгольмского форума свободного мира и адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета Андерс Ослунд, выдающийся сотрудник Атлантического совета и бывший помощник госсекретаря США Дэниел Фрид, бывший посол США в НАТО и специальный представитель на переговорах по Украине Курт Волкер.

Через два месяца после обещания сформировать правовую базу, которая даст Украине проценты, полученные от замороженных российских активов, ЕС до сих пор не сделал необходимых шагов, чтобы это стало реальностью. Время для Украины истекает.

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На июньском саммите в Италии лидеры G7, включая президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, пообещали предоставить Украине жизненно важный траш помощи.

"Мы решили предоставить примерно 50 миллиардов долларов США, используя чрезвычайные доходы от замороженных российских суверенных активов... в конце года", - сказала тогда фон дер Ляйен.

Это было главное решение лидеров G7 на саммите. И чтобы это стало возможным, ЕС должен был принять закон, который продолжал замораживание суверенных российских активов, пока Москва полностью не расплатится за войну против Украины. Это гарантировало бы, что замороженные активы останутся доступными для получения процентов, необходимых для погашения 50 миллиардов долларов, переданных Украине.

Само решение было творческим компромиссом. США, Канада и Великобритания предпочли бы конфисковать не только проценты, но и все 300 миллиардов долларов. Однако при отсутствии консенсуса это решение было одобрено главами государств и правительств.

Решение все равно было значимым и важным для Украины - примерно 50 миллиардов долларов составляют годовой дефицит бюджета страны, и по формуле G7 это будет компенсировано без обременения налогоплательщиков ЕС или США. Кроме того, кодификация законодательной базы для наложения ареста на проценты и внедрение механизма мониторинга использования средств обеспечит "доказательство концепции" на будущее - например, если будет заключено соглашение об аресте и использовании основной суммы замороженных активов в качестве возмещения.

Но это решение сейчас застряло. Ни один из крупных игроков блока - ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни даже сама фон дер Ляйен - не вмешивались, чтобы начать реализацию.

А без законодательства ЕС США также застряли. Пока блок не создаст правовую базу, США не могут рассматривать свое финансирование как заем, подкрепленный реальными ресурсами. Вместо этого это будет рассматриваться как расходы и, следовательно, потребует ассигнований Конгресса. Это не произойдет достаточно быстро - если вообще произойдет.

Почему ЕС медлит?

Итак, почему именно ЕС застрял? Наиболее очевидной причиной задержки является простая бюрократическая инерция на волне выборов в Европарламент. Были также летние каникулы, пока Брюссель ведет переговоры о формировании новой Комиссии. Но все это сводится к тому, что блок играет, пока Киев горит.

Безусловно, фон дер Ляйен находится в разгаре сложных переговоров с национальными правительствами стран-членов по формированию новой Комиссии. Во время таких переговоров всегда есть политические компромиссы. Если эти средства не будут использованы, единственной возможной финансовой заменой для Киева будет фактически бюджет ЕС и стран-членов.

"Конечно, мы признаем, что существуют обоснованные и растущие беспокойства относительно управления в Киеве, а также любых возможных механизмов мониторинга для обеспечения надлежащего использования предоставленных средств. Такие средства ни при каких обстоятельствах не должны подпадать под влияние коррупции или способствовать ей. Но это техническая проблема, которую можно преодолеть с помощью механизмов контроля, а не повод для бездействия", - пишут эксперты.

Украина прошла более половины третьего года полномасштабной войны России и продемонстрировала чрезвычайную стойкость, решительность, изобретательность и эффективность. Последние несколько недель произошла смена импульса, поскольку Украина перенесла войну на территорию России, атакуя нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы и другую военную инфраструктуру, заставив Россию значительно сократить военную деятельность в Крыму.

"Теперь Западу нужно сравнить изобретательность и стойкость Украины, предоставив обещанные 50 миллиардов долларов как можно скорее. Ни одна из причин бездействия блока не выдерживает критики - особенно учитывая жизненно важный интерес ЕС в обеспечении успеха Украины. Больше проволочек быть не может. Когда завтра ЕС проведет следующее заседание Совета, наступит время действовать", - подытожили авторы материала.

Деньги из российских активов

В июле 2024 года комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявлял, что Европейская комиссия "очень скоро" планирует сделать предложение по пакету кредитов для поддержки Украины на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы успеть до конца года завершить законодательную работу.

Ранее УНИАН писал, что Европейский Союз пытается успокоить США, которые обеспокоены планом "Большой семерки" использовать доходы с этих активов для предоставления Украине помощи в размере около 50 миллиардов долларов.

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