В Минобороны прокомментировали возможность военной агрессии РФ со стороны оккупированного Крыма

На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок, говорит руководитель оборонного ведомства.

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что в настоящее время не обнаружены признаки непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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«В течение последнего месяца в средствах массовой информации появилось много сообщений о возможности осуществления вооруженного нападения Российской Федерации, активизации боевых действий именно на Крымском направлении ... В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок», - заявил Таран.

Вместе с тем, отметил он, помня о непредсказуемости решений, в первую очередь, политического руководства РФ, а также военно-политического руководства Вооруженных сил РФ, Вооруженные силы Украины «осуществляют определенные меры для предотвращения и оказания соответствующего отпора возможным действиям со стороны вооруженных сил РФ».

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь СНБО назвал условие, при котором возможно возобновление поставок воды в Крым.

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