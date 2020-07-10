Секретарь СНБО назвал условие, при котором возможно возобновление поставок воды в Крым

Секретарь СНБО подчеркнул, что никаких проблем сегодня с водой для крымского населения не существует.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна возобновить поставки воды в оккупированный Крым только после того, как полуостров вернется под контроль нашего государства.

Об этом Данилов сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

"До того времени пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечены на 100%", - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что никаких проблем сегодня с водой для крымского населения не существует. "То, что там нет воды для промышленности, это уже другой вопрос. Позиция довольно проста – когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода", - сказал он.

Комментировать прошлые заявления премьера Дениса Шмыгаля о восстановлении подачи воды в аннексирован Крым Данилов отказался.

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Также он воздержался от оценки недавних слов командующего Военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы о вероятном наступление России из оккупированного Крыма в Херсонской области, чтобы пустить воду в Северо-Крымский канал. "Я за себя отвечаю. Не знаю, кто куда спешил", - коротко сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос возобновления поставки Украиной воды через Северо-Крымский канал в оккупированный Крым не стоит на повестке дня и не является предметом торга.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационная власть Крыма регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.

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