Швейцарка Хайди Грау завершает свою каденцию в Украине и ТКГ - ей на смену придет финский дипломат Микко Киннунен.

Финский дипломат Микко Киннунен станет новым спецпредставителем председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине, а также в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

Соответствующее решение 19 июля приняла председатель организации в 2021 году, министр иностранных дел Швеции Анн Линде:

Швеция признает необходимые усилия спецпредставителя и Трехсторонней контактной группы в отношении ситуации в Украине и вокруг нее и будет стремиться внести свой вклад в устойчивое политическое решение конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ при полном соблюдении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в ее международно признанных границах.

К исполнению своих обязанностей Киннунен приступит 1 августа, сменив швейцарскую дипломатку Хайди Грау.

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Новопризначенный представитель ОБСЕ является карьерным дипломатом. На данный момент Киннунен занимает должность генерального директора по политическим вопросам Министерства иностранных дел Финляндии.

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Работу в МИД Финляндии он начал в 1996 году и в разные годы занимал в дипведомстве должности директора отдела политики безопасности и первого посла по противодействию гибридным угрозам. Кроме того, он возглавлял финские дипмиссии в Казахстане и Кыргызстане, работал в посольствах в России и США, а также в постоянном представительстве Финляндии при ООН.

Ранее в этом году Анн Линде призвала восстановить территориальную целостность Украины с территорией оккупированного Россией Крыма.

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Автор: Станислав Кожемякин