Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркивает, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена включительно с территорией оккупированного Россией Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Линде сказала во время представления приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.
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"Наиболее вопиющим примером нарушения общих обязательств и международного права остается кризис вокруг Украины и в Украине", - отметила Линде.
Она сказала, что Швеция признает "жизненно важной необходимостью" деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и проведение переговоров в "нормандском формате" и минской Трехсторонний контактной группе с целью "нахождения устойчивого политического разрешения конфликта".
"Этого надо достичь в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ с соблюдением суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе Автономной республики Крым и города Севастополь", - заявила Линде.
Она сказала, что Швеция во главе ОБСЕ продолжит решительно отстаивать позицию, чтобы наблюдатели СММ имели безопасный и защищенный доступ без препятствий на всей территории Украины, и необходимо обеспечить условия для выполнения миссией ее мандата.
Хронология оккупации Крыма Россией
- Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
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