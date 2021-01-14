Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая в этом году от имени своей страны председательствует в ОБСЕ, назвала ситуацию в Украине наиболее вопиющим примером нарушения международного права.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркивает, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена включительно с территорией оккупированного Россией Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Линде сказала во время представления приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

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"Наиболее вопиющим примером нарушения общих обязательств и международного права остается кризис вокруг Украины и в Украине", - отметила Линде.

Она сказала, что Швеция признает "жизненно важной необходимостью" деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и проведение переговоров в "нормандском формате" и минской Трехсторонний контактной группе с целью "нахождения устойчивого политического разрешения конфликта".

"Этого надо достичь в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ с соблюдением суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе Автономной республики Крым и города Севастополь", - заявила Линде.

Она сказала, что Швеция во главе ОБСЕ продолжит решительно отстаивать позицию, чтобы наблюдатели СММ имели безопасный и защищенный доступ без препятствий на всей территории Украины, и необходимо обеспечить условия для выполнения миссией ее мандата.

Хронология оккупации Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Виталий Саенко