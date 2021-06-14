Анн Линде посетила порт Мариуполя

Глава организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла в Украину с рабочим визитом. В первую очередь она посетила Мариуполь.

Об этом дипломат сообщила в своем Twitter.

По словам Линде, она сначала посетила порт Мариуполя, где оценила ситуацию с безопасностью в Азовском море.

"Суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ", - заверила дипломат.

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В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Facebook сообщил, что администрация порта рассказала о проблемах в работе после 2014 года из-за российской агрессии и частичного блокирования Керченского пролива.

Кроме того, глава ОБСЕ провела встречу с заместителем Министра обороны Украины и командиром тактической группы "Мариуполь", в ходе которой обсудили вопросы безопасности в Азовском море и укрепления обороны.

20 января она посетила зону ООС и заявила о приоритетности урегулирования ситуации на Донбассе. Линде призывает делать больше для улучшения условий жизни гражданского населения на Донбассе.

А уже 4 февраля Анн Линде встретилась с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Украине. При этом она заверила, что урегулирование конфликтов является основным приоритетом шведского председательства.

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Автор: Анастасия Горбачева