Почему Владимир Путин снова мобилизует войска против Киева? Вполне возможно, что это некая проверка на смелость среди больших держав, а не реальная подготовка вторжения. Путин отправил на границу Украины 4 тысячи солдат якобы для проведения там "учений".
К сожалению, полагаться на это предположение нельзя, - пишет Die Zeit. Марш российких войск освежает память о российской оккупации Крыма и усиливает страх перед войной в Украине, которая и без того сильно пострадала от COVID-19.
Читайте такжеForeign Policy: Украине лучше держать позиции и ждать, когда Путина не станетУспокаивающее утверждение гласит, что российский президент лишь хочет поставить в неловкое положение своего коллегу в Вашингтоне. Якобы это такой ответ на жесткие слова Джо Байдена в адрес Москвы. Не так давно президент США сказал, что не будет мириться с российской агрессией. А самого Путина он назвал "убийцей".
Издание считает, что последнее предположение вполне справедливо. Байдену не стоило так откровенно говорить о том, что он думает об оппоненте в эфире телевидения. Нерешенный конфликт на восточном краю Европы усиливается уже несколько недель. Режим прекращения огня нарушается снова и снова. За последние годы такие договоренности проваливались по меньшей мере 18 раз. С начала года 21 украинский солдат был убит на Донбассе российскими силами.
"Но для международного сообщества война в Украине рискует пополнить ряды безнадежных случаев мировой политики, где-то между Кашмиром, Курдистаном и Тибетом. Путин видит в этом тупике возможность закрепить свой контроль над Украиной. Он заставляет США либо пойти на эскалацию со своей стороны, либо стать бумажным тигром", - говорится в статье.
Маневры Владимира Путина в Украине доказывают, что он считает Запад слабым. Джо Байден, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон должны спокойно убедить его, что он ошибается.
Стягивание войск России к границе Украины
- 30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
- Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.
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