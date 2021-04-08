Москва пытается загнать Запад в тупик, в котором американцы и европейцы или покажут зубы, или подтвердят свою слабость.

Почему Владимир Путин снова мобилизует войска против Киева? Вполне возможно, что это некая проверка на смелость среди больших держав, а не реальная подготовка вторжения. Путин отправил на границу Украины 4 тысячи солдат якобы для проведения там "учений".

К сожалению, полагаться на это предположение нельзя, - пишет Die Zeit. Марш российких войск освежает память о российской оккупации Крыма и усиливает страх перед войной в Украине, которая и без того сильно пострадала от COVID-19.

Читайте такжеForeign Policy: Украине лучше держать позиции и ждать, когда Путина не станетУспокаивающее утверждение гласит, что российский президент лишь хочет поставить в неловкое положение своего коллегу в Вашингтоне. Якобы это такой ответ на жесткие слова Джо Байдена в адрес Москвы. Не так давно президент США сказал, что не будет мириться с российской агрессией. А самого Путина он назвал "убийцей".

Издание считает, что последнее предположение вполне справедливо. Байдену не стоило так откровенно говорить о том, что он думает об оппоненте в эфире телевидения. Нерешенный конфликт на восточном краю Европы усиливается уже несколько недель. Режим прекращения огня нарушается снова и снова. За последние годы такие договоренности проваливались по меньшей мере 18 раз. С начала года 21 украинский солдат был убит на Донбассе российскими силами.

"Но для международного сообщества война в Украине рискует пополнить ряды безнадежных случаев мировой политики, где-то между Кашмиром, Курдистаном и Тибетом. Путин видит в этом тупике возможность закрепить свой контроль над Украиной. Он заставляет США либо пойти на эскалацию со своей стороны, либо стать бумажным тигром", - говорится в статье.

Маневры Владимира Путина в Украине доказывают, что он считает Запад слабым. Джо Байден, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон должны спокойно убедить его, что он ошибается.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Перевод: Лесь Дымань