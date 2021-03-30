Началось первое внеочередное заседание ВР 30 марта / фото УНИАН

Началось первое внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины по поводу обострения ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании будет заслушан главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак по поводу эскалации российско-украинского вооруженного конфликта.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Заседание созвано по требованию 155 народных депутатов Украины.

Кроме того, будет рассматриваться проект постановления о заявлении Верховной Рады по поводу эскалации российско-украинского вооруженного конфликта (№5312).

После этого сегодня предстоит еще два внеочередных заседания ВР.

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Авторы: Надя Пришляк, Татьяна Поляковская