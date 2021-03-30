Заседание созвано по требованию 155 народных депутатов Украины.

Началось первое внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины по поводу обострения ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании будет заслушан главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак по поводу эскалации российско-украинского вооруженного конфликта.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Заседание созвано по требованию 155 народных депутатов Украины.

Кроме того, будет рассматриваться проект постановления о заявлении Верховной Рады по поводу эскалации российско-украинского вооруженного конфликта (№5312).

После этого сегодня предстоит еще два внеочередных заседания ВР.

Обострение на Донбассе: обстрел под Шумами 26 марта

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Надя Пришляк, Татьяна Поляковская