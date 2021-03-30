В повестке – правительственная помощь на карантине, налоговая амнистия, осуждение протеста под ОП и выборы мэра Харькова.

30 марта Верховная Рада проведет два внеочередных заседания.

Повестка опубликована на сайте парламента.

В повестке – правительственная помощь на карантине, налоговая амнистия, осуждение протеста под ОП и выборы мэра Харькова.

Первое внеочередное заседание Рады 30 марта: повестка

Первое внеочередное заседание начнется в 13:00, нардепы рассмотрят 13 вопросов.

На первом заседании Рада планирует включить в повестку и принять решение по законопроектам:

№5197, об изменениях в бюджете для обеспечения деятельности Министерства агропрома;

№5300, о помощи потерявшим часть дохода или зарплаты во время карантина;

Также депутаты планируют рассмотрение во втором чтении законопроектов:

№3553, об усовершенствовании ведения воинского учета, предлагается создать на базе военкоматов территориальные центры комплектования и социальной поддержки, ввести учет резервистов и воинскую службу по призыву из числа резервистов в особый период;

№4543, о возобновлении приватизации во время карантина;

№4157, об усилении ответственности за нарушения техногенной и пожарной безопасности;

№3931, об ответственности за препятствование проверкам по техногенной и пожарной безопасности;

№4355, об использовании в электронной форме информации, которая содержится в паспортах;

№4667-1, о присуждении научных степеней.

В первом чтении Рада парламент рассмотрит законопроекты:

№5064, о помощи в связи с беременностью и родами и о финансировании "пакета малыша";

№4020 и альтернативные, о списке объектов, не подлежащих приватизации;

№5153 и альтернативные, №5155, №5156 о налоговой амнистии – добровольном декларировании активов и выплате единовременного сбора.

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Второе внеочередное заседание Рады 30 марта: повестка

На втором внеочередном заседании, которое начнется зразу после завершения первого, Рада заслушает информацию от глав СБУ, Нацполиции и ГБР о событиях на акции протеста около Офиса президента 20 марта 2021 года. Рада планирует принять постановление об осуждении этих событий.

Также депутаты планируют:

прекратить депутатские полномочия Игоря Колихаева, избранного мэром Херсона, и Александра Скичко, назначенного председателем Черкасской областной государственной администрации

назначить выборы мэра Харькова на 31 октября, а также выборы Шегиневского сельского головы.

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Автор: Олег Давыгора