30 марта Верховная Рада проведет два внеочередных заседания.
Повестка опубликована на сайте парламента.
В повестке – правительственная помощь на карантине, налоговая амнистия, осуждение протеста под ОП и выборы мэра Харькова.
Первое внеочередное заседание Рады 30 марта: повестка
Первое внеочередное заседание начнется в 13:00, нардепы рассмотрят 13 вопросов.
На первом заседании Рада планирует включить в повестку и принять решение по законопроектам:
- №5197, об изменениях в бюджете для обеспечения деятельности Министерства агропрома;
- №5300, о помощи потерявшим часть дохода или зарплаты во время карантина;
Также депутаты планируют рассмотрение во втором чтении законопроектов:
- №3553, об усовершенствовании ведения воинского учета, предлагается создать на базе военкоматов территориальные центры комплектования и социальной поддержки, ввести учет резервистов и воинскую службу по призыву из числа резервистов в особый период;
- №4543, о возобновлении приватизации во время карантина;
- №4157, об усилении ответственности за нарушения техногенной и пожарной безопасности;
- №3931, об ответственности за препятствование проверкам по техногенной и пожарной безопасности;
- №4355, об использовании в электронной форме информации, которая содержится в паспортах;
- №4667-1, о присуждении научных степеней.
В первом чтении Рада парламент рассмотрит законопроекты:
- №5064, о помощи в связи с беременностью и родами и о финансировании "пакета малыша";
- №4020 и альтернативные, о списке объектов, не подлежащих приватизации;
- №5153 и альтернативные, №5155, №5156 о налоговой амнистии – добровольном декларировании активов и выплате единовременного сбора.
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Второе внеочередное заседание Рады 30 марта: повестка
На втором внеочередном заседании, которое начнется зразу после завершения первого, Рада заслушает информацию от глав СБУ, Нацполиции и ГБР о событиях на акции протеста около Офиса президента 20 марта 2021 года. Рада планирует принять постановление об осуждении этих событий.
Также депутаты планируют:
- прекратить депутатские полномочия Игоря Колихаева, избранного мэром Херсона, и Александра Скичко, назначенного председателем Черкасской областной государственной администрации
- назначить выборы мэра Харькова на 31 октября, а также выборы Шегиневского сельского головы.
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