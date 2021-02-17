Документ, в частности, предлагает передать от ОАСК в Верховный суд дела по обжалованию нормативно-правовых актов Кабмина, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Нацбанка.

На сайте Верховной Рады опубликован внесенный президентом проект закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному суду как суду первой инстанции (№5067), которым предлагается сократить полномочия Окружного админсуда Киева (ОАСК).

Читайте такжеВ Раде зарегистрированы три законопроекта Зеленского об изменениях в судебной системе УкраиныВ частности, в пояснительной записке к

к законопроекту отмечается, что в настоящее время административные дела по поводу обжалования нормативно-правовых актов правительства, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Национального банка и или иного субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, решаются окружным административным судом, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев (исключительная подсудность).

В то же время, согласно документу, учитывая статус органов государственной власти, полномочия и влияние их актов на каждого гражданина или определенные социальные группы, предлагается определить, что дела по обжалованию упомянутых нормативно-правовых актов подсудны Верховному суду в качестве суда первой инстанции.

Согласно законопроекту, рассмотрение административных дел относительно законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений правительства будет осуществляться ВС в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей.

Административные дела относительно законности и соответствия правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, Нацбанка будут рассматриваться ВС в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из трех судей.

Судом апелляционной инстанции по указанным выше делам является Большая палата Верховного суда.

Также этим законопроектом уточняется значение термина "нормативно-правовой акт" для целей Кодекса административного судопроизводства Украины.

Ситуация вокруг ОАСК

13 февраля пресс-служба Офиса президента заявила, что глава государства предложит Верховной Раде поддержать три законопроекта для решения проблемных вопросов в судебной системе.

В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, изымаются с исключительной подсудности Окружного административного суда Киева и будут переданы Верховному суда как суду первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата ВС.

Предполагается, что такое урегулирование подсудности дел Верховному суду как суду первой инстанции сделает невозможными любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться из-за обжалования в ОАСК.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВРУ.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Президент считает принятие таких законопроектов крайне необходимым и будет настаивать на скорейшем их рассмотрении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров