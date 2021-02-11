Акция протеста состоится 12 февраля в 11:00.

Заместитель председателя Всеукраинского объединения "Свобода", бывший нардеп Андрей Ильенко зовет на митинг 12 февраля неравнодушных граждан под скандальный Окружной административный суд Киева.

Об этом он написал в Facebook.

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В то же время президента Владимира Зеленского призвали остановить работу суда.

"Одиозный коррупционный Окружной административный суд Киева отменил переименование проспекта Бандеры и вернул ему название Московский. Что ж, настало время закрывать этот гадюшник. Владимир Зеленский, у вас есть конституционное право сделать это уже сейчас", – говорится в сообщении.

Акция протеста состоится 12 февраля в 11:00.

Что предшествовало

О решении ОАСК об отмене переименования проспекта Степана Бандеры в Киеве стало известно сегодня, 11 февраля.

В суд с иском обратился общественная союз "Общественный контроль и порядок".

Административный иск обоснован тем, что оспариваемое решение принято с нарушением сроков, установленных законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"; имеются сомнения относительно правомерности процедуры подсчета голосов при проведении голосования.

Также истец отметил, что названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского, не подпадают под основания переименования по основаниям, изложенным в законе "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", поскольку указанные фамилии отсутствуют в списке лиц, созданном Украинским институтом национальной памяти, которые подпадают под действие положений указанного закона.

ОАСК решил админиск удовлетворить частично: признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве"; в другой части отказать.

Столичные власти готовят апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта.

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Автор: УНИАН