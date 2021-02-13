Глава государства подписал три законопроекта, один из них касается Высшего совета правосудия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал три законопроекта по судебной ветви власти, и в понедельник они станут публичными.

Об этом он рассказал во время встречи моряков в "Борисполе", пишет ТСН.

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По словам корреспондента телеканала, речь шла, в частности, о сокращении полномочий судей Окружного административного суда Киева.

"На вопрос: "Есть ли в планах что-то сделать с этим судом (ОАСК)?", Зеленский ответил: "Обязательно! Мы все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмена. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, через которые раньше некоторые судьи ОАСКа могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда", – цитирует корреспондент ТСН.

Зеленский уточнил, что среди подписанных документов есть законопроект о Высшем совете правосудия.

"Там три законопроекта. И будет обязательно законопроект, которого все ждали - это о Высшем совете правосудия. Я все это подписал. Должно быть в понедельник", - отметил президент.

Что предшествовало

28 января Окружной админсуд Киева решил отменить переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в столице, вернув ему старое название. Известно об этом стало только 11 февраля.

На следующий день, 12 февраля, под здание ОАСК вышли патриотические организации, призвав судей вернуть проспекту имя Бандеры. В то же время отдельные депутаты настаивали на ликвидации суда, известного рядом скандальных решений.

Дело против судей ОАСК

17 июля 2020 года состоялись обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

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Автор: УНИАН