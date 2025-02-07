Правительство поддержало кандидатуры генерал-лейтенанта Мойсюка и капитана Чуркина.

Сегодня, 7 февраля, Кабинет Министров Украины по представлению назначил двух новых заместителей министра обороны Украины - генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка и капитана Валерия Чуркина. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Глава Минобороны заявил, что назначение произошло по его представлению. Он считает, что Мойсюк - один из самых опытных офицеров украинской армии, боевой командир.

"Его зона ответственности - развитие и генерация Сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов. Опыт Мойсюка охватывает командование Десантно-штурмовыми войсками, службу в должности заместителя Главнокомандующего ВСУ, участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке", - сообщил министр обороны.

Видео дня

Также он рассказал о Чуркине, который является участником боевых действий и присоединился к рядам ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения.

"Капитан Валерий Чуркин - лидер инноваций в сфере военных технологий, руководитель Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР) ВСУ", - добавил Умеров.

При этом глава Минобороны сообщил, что Чуркин на должности заместителя министра сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии украинской армии. Он отметил, что его подразделение уже сегодня реализует более 50 ключевых проектов в сфере военного IT и MILTECH, внедряя современные решения на поле боя.

"На новой должности ожидаем масштабирования этой работы", - сказал Умеров.

Он считает, что эти решения - часть комплексного подхода к усилению Вооруженных сил Украины, модернизации управления и технологического развития армии.

Кроме этого, сегодня президент Украины Владимир Зеленский своим указом №74/2025 уволил Мойсюка с должности Специального уполномоченного президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

Перестановки в Минобороны - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 января 2025 года Кабмин уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны Украины Рустема Умерова. Он отвечал за вопросы закупок.

Недавно министр обороны Украины сообщил о кадровых решениях в связи с проваленным обеспечением армии. Отмечал, что за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами происходили политические игры, "сливы" контрактов и информации, подчеркнул министр. В связи с этим, как информировал Умеров, он принял решение отстранить всех тех, кто провалил эту работу. В частности, отметил, делает в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова.

Чуть ранее, 5 ноября 2024 года, Кабмин согласовал увольнение Юрия Джигира с должности заместителя министра обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: