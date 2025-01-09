Сегодня в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины утверждены 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года. Об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров в Telegram.
"Дорожные карты коалиций (союзников) определяют стратегические цели Украины до 2027 года и становятся основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки. Мы также работаем над тем, чтобы наши Вооруженные Силы были полностью совместимы с силами Альянса. Наша главная задача - сбалансировать насущные потребности нашей армии во время войны с долгосрочными целями развития украинских Сил обороны", - пояснил Умеров.
По словам министра, вместе с партнерами были определены основные направления работы:
- обеспечение военной помощи
- организация закупок
- привлечение инвестиций
- поддержка украинской оборонной промышленности и ее развития.
Как отметил Умеров, 34 страны-участницы уже стали частью этих коалиций. "Это также важный сигнал украинской оборонной промышленности: спрос на вооружение и технику есть, и он очень высокий", - добавил он.
Что еще известно о встрече в Рамштайн 9 января
Как сообщал УНИАН, сегодня в Германии проходит встреча в формате "Рамштайн". На ней лично присутствует президент Украины Владимир Зеленский.
Открывая заседание контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), министр обороны США Ллойд Остин объявили о новом и последнем пакете американской помощи Украине при администрации президента США Джо Байдена. Речь идет о пакете на сумму в 500 миллионов долларов.
В декабре конгрессмен Майкл Уолц, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить своим советником по вопросам национальной безопасности, заявил, что выделение многомиллиардной военной помощи Украине является плохой стратегией.