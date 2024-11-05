Известно, что на должность заместителя министра обороны Украины Юрий Джигир был назначен 27 сентября 2023 года.

Кабмин согласовал увольнение Юрия Джигира с должности заместителя министра обороны Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Юрий Джигир является финансистом по специализации, с 2015 года свой профессиональный путь начал в Министерстве финансов.

С 2016 по 2018 года Джигир работал внештатным советником и.о. министра здравоохранения Украины, где занимался реформой финансирования здравоохранения в Украине.

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Кроме того, он работал в составе исследовательских проектов Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Бергенского центра этики и приоритизации в здравоохранении и тому подобное.

Уже 27 сентября 2023 года Кабинет Министров назначил Юрия Джигиря на должность заместителя министра обороны Украины.

Увольнение в Минобороны - что известно

Как писал УНИАН, 1 октября Кабмин уволил Станислава Гайдера с должности заместителя министра обороны Украины, а также Людмилу Дараган с должности госсекретаря Минобороны Украины. Тогда правительство временно возложило исполнение обязанностей госсекретаря Минобороны на Никиту Никитенко.

Также СМИ сообщали, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Речь идет о Викторе Зайцеве и Игоре Остапенко. По информации источника издания "УП", решение об увольнении - не является инициативой самого Умерова.

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