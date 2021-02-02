Один из депутатов решил выступать поочередно на двух языках.

В Николаеве в ходе сессии городского совета разгорелся языковой скандал - депутаты от ОПЗЖ отказались выполнять норму языкового закона и говорить на украинском языке.

Как пишут "Никвести", из-за этого мэру города Александру Сенкевичу пришлось синхронно переводить выступления депутатов.

В частности, депутат Владислав Чайка взял слово и начал говорить на русском. Присутствующие в зале активисты сделали ему замечание, на что тот перешел на украинский, и заверил, что владеет им. После этого мэр напомнил ему о нормах языкового закона.

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"Конституцию я не нарушаю. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно, можу розмовляти. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу", - заявил представитель ОПЗЖ.

После этого он продолжил выступление на русском, а мэр принялся переводить его речь на украинский.

Коллега Чайки по фракции Александр Медведев также не захотел выступать на украинском. Его речь также переводил мэр.

"Я не знаю, сколько стоят услуги переводчика-мэра. Это мы отдельные расценки составим. За счет тех премий, которые он себе выписывает", - отреагировал на это Медведев.

Ранее депутат Николаевского городского совета от фракции ОПЗЖ Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам.

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Автор: УНИАН