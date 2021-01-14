Депутат Николаевского городского совета от фракции ОПЗЖ Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам.
Об этом пишут "Никвести".
Как отмечается, глава комиссии Анна Норд попросила депутата говорить на государственном языке, напомнив о действии соответствующего закона. Издание приводит диалог, который произошел между ними.
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Норд - Прошу на украинском языке.
Москаленко - Почему?
Н. - Мы находимся в здании городского совета. Как мы можем говорить на русском языке?
М. - Это мне запрещает?
Н. - В Украине вступил в силу закон.
М. - Зачем вы ставите какие-то политические вопросы?
Н. - Я считаю, что сейчас мы здесь представляем государство Украина. Должны говорить на украинском языке.
М. - Я рад, что вы так считаете. Вам надо вопросы решать или чем-то другим заниматься?
После этого он продолжил обсуждение вопросов на русском языке.
Статья 12 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" гласит о том, что рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык.
Как сообщалось, ранее коллега Москаленко по фракции оскандалился новогодним поздравлением в соцсети с фотографией президента РФ Путина. После этого он попал в базу "Миротворца".
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