Ранее коллега Москаленко по фракции угодил в другой скандал.

Депутат Николаевского городского совета от фракции ОПЗЖ Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам.

Об этом пишут "Никвести".

Как отмечается, глава комиссии Анна Норд попросила депутата говорить на государственном языке, напомнив о действии соответствующего закона. Издание приводит диалог, который произошел между ними.

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Норд - Прошу на украинском языке.

Москаленко - Почему?

Н. - Мы находимся в здании городского совета. Как мы можем говорить на русском языке?

М. - Это мне запрещает?

Н. - В Украине вступил в силу закон.

М. - Зачем вы ставите какие-то политические вопросы?

Н. - Я считаю, что сейчас мы здесь представляем государство Украина. Должны говорить на украинском языке.

М. - Я рад, что вы так считаете. Вам надо вопросы решать или чем-то другим заниматься?

После этого он продолжил обсуждение вопросов на русском языке.

Статья 12 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" гласит о том, что рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык.

Как сообщалось, ранее коллега Москаленко по фракции оскандалился новогодним поздравлением в соцсети с фотографией президента РФ Путина. После этого он попал в базу "Миротворца".

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Автор: УНИАН