Депутат уже успел отреагировать на добавление в базу.

Депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Максим Невенчанный попал в базу «Миротворца».

Читайте такжеГлава УПЦ МП "загремел" в базу Миротворца (фото)Его профиль на сайте появился после того, как он оскандалился новогодним поздравлением, разместив на своей странице в Facebook скриншот поздравления президента РФ Владимира Путина на фоне Кремля.

«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», – говорится на сайте

Депутат добавлен на страницу как «пособник российских оккупантов», «провокатор» и за «отрицание российской агрессии».

Невенчанный уже отреагировал на добавление в «Миротворец», заявив, что его пост с Путиным критиковали «патриоты по отмашке», которые «выместили на нем свое негодование из-за высоких тарифов, плохой медицины и прочего». Он уверен, что его поступок является политкорректным.

Максим Невенчанный: другие скандалы с депутатом

Несколько лет назад Невенчанный попал под "яичную атаку" в Херсоне.

А позже время общения с журналистами, неизвестный ткнул в лицо Невенчанному резиновый фаллос вместо микрофона.

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Автор: Катерина Шварц