Судя по времени публикации, Невенчанный праздновал Новый год по московскому времени и смотрел поздравление Путина.

Депутат Николаевского городского совета от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невенчанный оскандалился новогодним поздравлением в соцсети.

На своей странице в Facebook в ночь на 1 января он разместил скриншот из новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина на фоне Кремля. Судя по времени публикации, Невенчанный праздновал Новый год по московскому времени и смотрел праздничное обращение президента страны-агрессора.

"С Новым годом", - коротко написал он.

Судя по комментариям, такой вариант поздравления не устроил большинство друзей и подписчиков Невенчанного, которые в резкой форме посоветовали ему отправляться в Россию. Кто-то обратился в комментариях к СБУ с призывом отреагировать на публикацию депутата.

Фракция ОПЗЖ в Николаевском горсовете состоит из 17 депутатов. Ранее Невенчанный работал в областном совете, несколько лет назад он попал под "яичную атаку" в Херсоне. Кроме того, во время общения с журналистами, неизвестный ткнул в лицо Невенчанному резиновый фаллос вместо микрофона.

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Автор: УНИАН