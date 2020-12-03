Депутаты перешли к формированию счетной комиссии для процедуры избрания секретаря Киевсовета.

Мэр столицы Виталий Кличко внес кандидатуру Владимира Бондаренко (партия "УДАР") на должность заместителя Киевского городского головы - секретаря Киевского городского совета.

Читайте такжеСтоличная подземка объявила миллионный тендер на строительство второго выхода на одной из станцийКак передает корреспондент УНИАН, это Кличко сказал в начале первого рабочего пленарного заседания нового, IX созыва Киевсовета.

"Как мэр столицы, я предлагаю на должность секретаря Киевсовета поддержать кандидатуру представителя "УДАРа" Владимира Бондаренко, который займется коммуникациями между фракциями и коммуникациями с каждым депутатом", - отметил Кличко.

Также он подчеркнул необходимость как можно быстрее сформировать комиссии и начать работать. "Предложения по своей работе в комиссиях депутаты уже подали. И убежден в том, что мы найдем компромисс, который будет устраивать каждую политическую силу, чтобы они реализовывали себя максимально эффективно", - сказал мэр.

Сейчас депутаты утвердили повестку дня, сняв вопрос о назначении заместителем председателя КГГА директора Департамента городского благоустройства Алексея Кулебу. Вместо него будет внесена другая кандидатура. Как отметил Кличко, это человек из сессионного зала.

В свою очередь, Бондаренко сообщил, что это депутат Елена Говорова (представитель партии "Слуга народа").

Депутаты перешли к формированию счетной комиссии для процедуры избрания секретаря Киевсовета (избирается тайным голосованием).

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Автор: Инна Андалицкая