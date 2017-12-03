В Херсоне националисты забросали яйцами соратника Медведчука

Несколько десятков молодых людей 2 декабря пытались сорвать мероприятие с участием депутата Николаевского областного совета Максима Невенчанного в Херсоне, передает Depo.Запорожье. Он известен своими пророссийскими взглядами и возглавляет николаевское областное отделение организации Виктора Медведчука "Украинский выбор".

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Невенчанный вел лекцию "Я-политик" в "Школе политического образования". его выступлению попытались помешать националисты - по предварительной информации, местные и николаевские.

Прорваться в здание им не удалось - вход охраняла полиция. Когда Невенчанный выходил из здания, активистам удалось несколько раз ударить его и забросать яйцами. В прошлом году в Запорожье активисты несколько раз срывали мероприятия "Украинского выбора".

Как сообщал УНИАН, недавно "Схемы" показали сюжет о Медведчуке, во время съемки которого охранники напали на журналистов.