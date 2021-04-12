Окружной суд в Варшаве не продлил арест экс-министра транспорта Польши и бывшего руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Окружной суд в Варшаве выпустил под залог бывшего министра транспорта Польши Славомира Новака еще на три месяца.

Как сообщает Польское радио, относительно Новака суд применил меры, которые не требуют содержания под стражей.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняш заявила, что прокуратура обжалует это решение суда. По ее словам, такое решение суда представляет очень серьезную угрозу для надлежащего хода производства, в первую очередь, предоставляя подозреваемому возможность бежать из страны.

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Прокурор Ян Дрелевский считает, что Новак должен оставаться под стражей еще три месяца - до июля. По его прогнозам, подозреваемый может быть наказан 15 годами лишения свободы.

Срок соответствующего содержания под стражей истекает 16 апреля. Бывший министр транспорта в правительстве «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии находится под стражей с июля прошлого года.

Окружная прокуратура подозревает Новака в руководстве организованной преступной группой, коррупции и отмывании денег. Следствие располагает данными, что Новак получил взяток на более 3 млн злотых. Расследования касаются в основном 2016-2019 годов, когда экс-министр транспорта возглавлял украинское государственное агентство «Укравтодор».

Дело Новака: что известно

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Новака с должности главы "Укравтодора". Он возглавлял компанию в течение трех лет.

По данным следствия, используя служебное положение в Украине, экс-чиновник высказывал просьбу о получении неправомерной выгоды, однако сам факт ее получения происходил на территории Польши. Сейчас по делу сообщено о подозрении 6 лицам.

Для сокрытия преступлений экс-глава "Укравтодора" создавал в Польше подконтрольные компании, уставный капитал которых пополняли участники тендерных процедур "Укравтодора", или участники тендеров могли выкупить подконтрольные компании за суммы, которые в сотни раз превышали размер их уставного капитала.

20 июля 2020 года польские правоохранители заявили о задержание в Польше Новака, а также бывшего командира спецподразделения JW GROM Дариуша С. и предпринимателя из Гданьска Яцека П. Новаку о подозрении в получении взятки.

В сентябре в Польше задержали еще трех человек, среди них директор польского топливно-энергетического концерна Дариуш К. и бывший член правления энергетических компаний Войцех Т.

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Автор: Инна Андалицкая