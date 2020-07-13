Посол Франции назвал условие для проведения следующей встречи лидеров "нормандского формата"

В частности, необходимо выполнить договоренности парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен назвал условие для проведения следующего саммита лидеров стран "нормандского формата".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал журналистам на пресс-конференции.

"Нашей целью не является проведение саммита ради его проведения. По нашему мнению, важной задачей сегодня является реализация тех выводов, которые были приняты по результатам декабрьского саммита "нормандского формата" в Париже. Только при этом условии мы можем рассматривать организацию следующей новой встречи в этом формате", - заявил де Понсен.

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Отдельно дипломат заявил, что Франция последовательно подчеркивает необходимость использования тех форматов переговоров, которые действуют в настоящее время, в частности "нормандский формат" и Минский процесс, для нахождения путей мирного урегулирования кризиса, продолжающегося на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, по результатам "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также в документе говорилось об обмене удерживаемыми лицами.

Кроме того, лидеры стран "нормандской четверки" задекларировали поддержку достижения в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения.

Вместе с тем в коммюнике говорилось о согласовании правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и так называемую "формулу Штайнмайера".

Предполагается, что следующий саммит лидеров должен состояться в Берлине.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предполагает, что встреча лидеров стран "нормандского формата" в Берлине может состояться в течение августа.

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