Встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться в августе - вице-премьер

Как отмечает Алексей Резников, следующему саммиту лидеров "нормандского формата" должно предшествовать выполнение договоренностей предыдущего саммита, состоявшегося в декабре 2019 года.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников допускает, что встреча лидеров "нормандского формата" в Берлине может состояться в течение августа месяца в этом году.

Об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Возможно следующий Берлин уже как встреча политических лидеров четырех стран "нормандского формата" по большому счету должен состояться после того, как будет понятно, что выполнен Париж (договоренности лидеров после саммита, который состоялся 9 декабря 2019 года - УНИАН)", - заявил Резников.

"Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся на встречу", - добавил вице-премьер.

При этом, он сказал, не идеализирует оппонентов Украины в переговорном процессе.

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Как сообщал УНИАН, по итогам "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также в документе говорилось об обмене удерживаемыми лицами.

Кроме того, лидеры стран "нормандской четверки" задекларировали поддержку достижения в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения.

Вместе с тем в коммюнике речь шла о согласовании правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и так называемую "формулу Штайнмайера".

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