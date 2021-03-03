Петришин сейчас находится в отпуске и готовится обжаловать решение дисциплинарной комиссии.

Николай Петришин прокомментировал информацию СМИ о своем якобы увольнении с правоохранительных органов после огласки вокруг скандала с пьянством и давлением на подчиненных в первый день работы в областной прокуратуре Тернопольской области.

Об этом он заявил в Facebook.

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Петришин, в частности, отметил, что в сентябре 2020-го в здании прокуратуры области состоялся не банкет по случаю его назначения на руководящую должность, а всего лишь "официальное мероприятие с представления" с едой в обеденное время и без алкоголя на сумму 3700 гривень, так как кафе и рестораны тогда не работали из-за карантина.

"Версия про алкоголь и нецензурную брань опровергается показаниями 12 человек, в том числе и 2-мя моими заместителями, которые подтверждают мои слова, видеоматериалами, актом с участием 7 человек, где записано дословно: "в помещении кабинета продуктов питания, открытых алкогольных напитков, обстановки, которая бы указывала на потребление таких продуктов, не установлено", – утверждает прокурор.

Петришин также называет обвинения "абсурдом", которые основываются на показаниях двух лиц, которым он якобы накануне представления отказал в назначении на должности заместителей.

"При этом я, в отличие от "святых обличителей", согласился пройти проверку на состояние опьянения. Только после почти трех часов проверки всех помещений, мебели, урн в моем кабинете и составление всех документов, уже в нерабочее время я отказался от дальнейшего участия в этом "шоу" и уехал домой", – объяснил Петрушин.

Прокурор добавил, что сейчас находится в отпуске и опроверг информацию о своем увольнении, заявив, что обжалует решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по результатам служебного расследования и дисциплинарного производства.

Скандал с Петришиным

В ЦПК сообщают что Петришина уволили с должности прокурора Тернопольщины из-за скандала. По имеющейся информации, в первый же день на работе он якобы отметил свое назначение банкетом, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "Е**ть как тупых свиней".

На следующий день Николай Петришин заявил, что никакого банкета не было. Однако 16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры, где ему рекомендовали подать в отставку:

Николай Петришин: что о нем известно

Петришин родился 1 мая 1990 года в городе Яворов Львовской области.

В 2012 году окончил Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», в 2019 году – Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

С августа 2012 года работал на должностях следователя, старшего следователя Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины, следователя по особо важным делам следственного отдела следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, следователя по особо важным делам Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, проходил службу в должности военного прокурора Донецкого гарнизона, военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

По информации ЦПК, за последние пару лет у него в собственности появились 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля.

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Автор: УНИАН