Непогода на Прикарпатье: регион до сих пор не получил средства на ликвидацию последствий, выделенные на прошлой неделе (видео)

Почти неделю назад Кабмин выделил 672 миллиона гривень на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины.

На Прикарпатье до сих пор не получили 470 миллионов гривень, которые на прошлой неделе выделило правительство для ликвидации последствий наводнения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, чиновники считают убытки и собирают от потерпевших крестьян акты обследования их домов - готовятся к выплате компенсаций.

"О полноценном восстановлении инфраструктуры - дорог, мостов и береговых укреплений, которые разрушила вода, пока речь не идет. Спасатели и нацгвардейцы помогают разгребать горы ила, камней и коряг, выкачивают воду из подвалов и огородов и расчищают оползни", - говорится в сообщении.

Жители поселка Ланчин, который оказался в числе наиболее пострадавших, волнуются, чтобы восстановительные работы провели грамотно. По словам людей, после наводнения 2008 года проектанты, обустраивая в них ручейки, допустили ошибки, которые сейчас привели к еще большим убыткам.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Кабинет министров выделил 672 млн гривень из государственного резервного фонда на преодоление последствий наводнений в западных областях Украины.

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