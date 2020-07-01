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Непогода на Прикарпатье: регион до сих пор не получил средства на ликвидацию последствий, выделенные на прошлой неделе (видео)

09:16, 01 июля 2020
Политика
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Средства на ликвидацию последствий Прикарпатье до сих пор не получило / Правительственный портал

На Прикарпатье до сих пор не получили 470 миллионов гривень, которые на прошлой неделе выделило правительство для ликвидации последствий наводнения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, чиновники считают убытки и собирают от потерпевших крестьян акты обследования их домов - готовятся к выплате компенсаций.

"О полноценном восстановлении инфраструктуры - дорог, мостов и береговых укреплений, которые разрушила вода, пока речь не идет. Спасатели и нацгвардейцы помогают разгребать горы ила, камней и коряг, выкачивают воду из подвалов и огородов и расчищают оползни", - говорится в сообщении.

Жители поселка Ланчин, который оказался в числе наиболее пострадавших, волнуются, чтобы восстановительные работы провели грамотно. По словам людей, после наводнения 2008 года проектанты, обустраивая в них ручейки, допустили ошибки, которые сейчас привели к еще большим убыткам.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Кабинет министров выделил 672 млн гривень из государственного резервного фонда на преодоление последствий наводнений в западных областях Украины.

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