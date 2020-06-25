Кабмин выделил средства на преодоление последствий непогоды на западе Украины
На эти цели из госрезерва выделили 672 миллиона гривень.
Кабинет министров Украины выделил 672 млн грн из государственного резервного фонда на преодоление последствий наводнений в западных областях Украины.
Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.
"С целью ликвидации и преодоления последствий чрезвычайной ситуации природного характера на территориях Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей, которая случилась и продолжается в июне, принять распоряжение относительно выделения средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 672 млн грн для предоставления помощи населению и проведения первоочередных неотложных аварийно-восстановительных мероприятий", - сказал в ходе заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
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В частности, по его словам, из данной суммы Ивано-Франковской области предусматривается выделить 480 млн грн, Черновицкой и Закарпатской областям - по 30 млн грн, а также 10 млн грн - Львовской области.
Также это решение предусматривает выделение 92 млн грн Госводагентству и 30 млн грн - Гослесагентству.
Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, на Ивано-Франковщине в результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод подтоплено более 5 тыс. жилых домов, разрушено 125 км автодорог и 29 мостов.
Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
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