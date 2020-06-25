Кабмин выделил средства на преодоление последствий непогоды на западе Украины

На эти цели из госрезерва выделили 672 миллиона гривень.

Больше всего средств пойдет на Прикарпатье / Правительственный портал

Кабинет министров Украины выделил 672 млн грн из государственного резервного фонда на преодоление последствий наводнений в западных областях Украины.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

"С целью ликвидации и преодоления последствий чрезвычайной ситуации природного характера на территориях Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей, которая случилась и продолжается в июне, принять распоряжение относительно выделения средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 672 млн грн для предоставления помощи населению и проведения первоочередных неотложных аварийно-восстановительных мероприятий", - сказал в ходе заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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В частности, по его словам, из данной суммы Ивано-Франковской области предусматривается выделить 480 млн грн, Черновицкой и Закарпатской областям - по 30 млн грн, а также 10 млн грн - Львовской области.

Также это решение предусматривает выделение 92 млн грн Госводагентству и 30 млн грн - Гослесагентству.

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, на Ивано-Франковщине в результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод подтоплено более 5 тыс. жилых домов, разрушено 125 км автодорог и 29 мостов.

Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.